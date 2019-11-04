Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Два человека погибли и двое пострадали в результате ДТП в Подмосковье

Авария произошла на 84-м км трассы Москва - Дубна

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще два получили травмы в ДТП на трассе в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 84-м км трассы Москва - Дубна в 16:50 мск произошло лобовое столкновение двух иномарок - Chevrolet и BMW", - сказали в главке.

В результате аварии два человека погибли, двое ранены

Движение в районе аварии затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД и представители оперативных служб, выясняются обстоятельства произошедшего.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье
Синоптики прогнозируют, что порывы ветра могут достигать 17 м/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС