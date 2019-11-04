Два человека погибли и двое пострадали в результате ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще два получили травмы в ДТП на трассе в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 84-м км трассы Москва - Дубна в 16:50 мск произошло лобовое столкновение двух иномарок - Chevrolet и BMW", - сказали в главке.

В результате аварии два человека погибли, двое ранены

Движение в районе аварии затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД и представители оперативных служб, выясняются обстоятельства произошедшего.