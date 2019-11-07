Почти половина всех ДТП в Подмосковье происходит с участием такси

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Подмосковное управление ГИБДД отмечает значительный рост количества ДТП с участием такси, сообщил в четверг на пресс-конференции руководитель ведомства Виктор Кузнецов.

"У нас, к сожалению, идет значительный рост аварийности юридических лиц и мы растем по (показателям) ДТП с такси, легковыми такси. Общая аварийность - более 40% и тяжесть последствий - более 30%. Если идет общее снижение аварийности и тяжести последствий, но юридические (лица) и особенно такси - идет значительный рост дорожных аварий в Московской области", - сказал он.

По словам Кузнецова, управление занимается этой проблемой, пути ее решения обсуждаются с правительством региона.

Замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев рассказал журналистам, что число погибших в ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на треть за три года: в 2016 погиб 1181 человек, за 10 месяцев 2019 года - 684 человека.