Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти половина всех ДТП в Подмосковье происходит с участием такси

По словам замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Королева, число погибших в ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на треть за три года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Подмосковное управление ГИБДД отмечает значительный рост количества ДТП с участием такси, сообщил в четверг на пресс-конференции руководитель ведомства Виктор Кузнецов.

"У нас, к сожалению, идет значительный рост аварийности юридических лиц и мы растем по (показателям) ДТП с такси, легковыми такси. Общая аварийность - более 40% и тяжесть последствий - более 30%. Если идет общее снижение аварийности и тяжести последствий, но юридические (лица) и особенно такси - идет значительный рост дорожных аварий в Московской области", - сказал он.

По словам Кузнецова, управление занимается этой проблемой, пути ее решения обсуждаются с правительством региона.

Замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев рассказал журналистам, что число погибших в ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на треть за три года: в 2016 погиб 1181 человек, за 10 месяцев 2019 года - 684 человека.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Склад с деревянными паллетами горит в Долгопрудном
Площадь пожара составляет 600 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС