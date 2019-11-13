Доходы Подмосковья от крупной коммерческой недвижимости вырастут на 1 млрд рублей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 13 ноября. /ТАСС/. Доход от бизнес-объектов площадью свыше 1 тыс. кв. м в Московской области в 2019 году будет на 1 млрд рублей выше, чем в предыдущем и превысит 7,1 млрд рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Министерства имущества Московской области.

"Бизнес-объекты свыше 1 тыс. кв. м обеспечат поступление в бюджет Московской области более 7,1 млрд рублей. В перечне объектов, налог на которые рассчитывается от кадастровой стоимости, находится почти 3,2 тыс. объектов. Это на 1050 объектов больше, чем в прошлом году. Таким образом, в консолидированный бюджет Московской области в текущем налоговом периоде поступит на 1,1 млрд рублей больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, увеличение доходов связано не только с ростом количества объектов, но и с переоценкой кадастровой стоимости объектов в рамках госкадоценки 2018 года.

"Перечень объектов для начисления налогов от кадастровой стоимости формируется Минмособлимуществом ежегодно. В конце каждого года министерство утверждает список объектов, которые используются предпринимателями для организации бизнеса в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания. В перечень включаются торговые центры, магазины, автосалоны, автосервисы, автомойки, дома быта, кафе, рестораны и другие крупные объекты, площадью более 1000 кв. м, используемые для обслуживания жителей области. Налоговая ставка на данные объекты начисляется от кадастровой стоимости, согласно закону Московской области "О налоге на имущество организации Московской области" по ставке 1,5%", - пояснил министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган, чьи слова приводятся в сообщении.

Министр подчеркнул, что налоговым кодексом РФ регионам предоставлено право начислять налог от кадастровой стоимости объектов любой площади. Чтобы поддержать малый бизнес области и не допустить увеличения нагрузки на него, правительство Подмосковья установило порог площади, которая будет облагаться налогом от кадастровой стоимости. Таким образом, налоговая нагрузка на собственников, имеющих недвижимость небольшой площади - до 1 тыс. кв. м, будет по-прежнему начисляться от балансовой стоимости для юридических лиц и по ставке 0,5% от кадастровой стоимости для физических лиц.

"Информация о новых объектах поступает в Минмособлимущество от органов местного самоуправления и сверяется с данными Росреестра. Утвержденный министерством список объектов направляется в ФНС для расчета и начисления налогов. С перечнем объектов недвижимости для начисления налога от кадастровой стоимости на 2019 год можно ознакомиться на сайте Минмособлимущества, а также на сайте региональной географической информационной системы Московской области. При этом в налогообложение от кадастровой стоимости попадают также помещения любой площади, если они находятся внутри объекта, включенного в перечень", - отметили в пресс-службе.