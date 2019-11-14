Ресурсоснабжающие организации Подмосковья получат льготы на аренду объектов ЖКХ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг поддержали установку льготных тарифов для ресурсососнабжающих организаций Подмосковья на аренду инфраструктуры ЖКХ, находящейся в собственности региона.

Благодаря принятому законопроекту поставщики услуг ЖКХ будут платить фиксированную цену в 1 рубль за аренду 1 кв. метра инфраструктуры, что предотвратит рост тарифов ЖКХ для жителей Московской области.

"Предложено дополнить закон нормой о возможности передачи в аренду объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения без проведения торгов по цене 1 рубль в год за один метр протяженности или один квадратный метр соответствующих объектов ЖКХ. Норма направлена на предотвращение роста тарифов для населения при рыночной стоимости аренды. Объекты будут передаваться организациям, технологически связанным с областными объектами", - сказал в ходе заседания министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган.

Принятые изменения затронут ресурсоснабжающие организации региона, которые обеспечивают для жителей бесперебойное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение с помощью арендуемых у Московской области объектов инфраструктуры ЖКХ - магистральные и присоединительные водоводы, водопроводные сети, канализационные коллекторы и сети, сети теплоснабжения и т.п.

"Ранее тарифы и коэффициенты были различны, но гораздо выше. Мы изменили принцип: если аренда объектов ЖКХ касается собственности Московской области, то она передается в аренду без торгов инвестору или частному лицу, который пришел, чтобы вложить свои денежные средства в реконструкцию объектов ЖКХ сетей, чтобы улучшить качество обеспечения ЖКХ. Если бы Подмосковье оставило действующие коэффициенты на аренду, то организации были бы вынуждены повышать тарифы на ЖКХ, а это ложится бременем на население", - сказал ТАСС председатель комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, его принятие не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области, а позволит сократить расходы бюджета Московской области на 373,5 млн рублей ежегодно и приведет к увеличению доходов бюджета Московской области в среднем на 600 тыс. рублей в год.