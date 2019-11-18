Собственники земель в Подмосковье смогут изменить категорию участков в электронном виде

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Услуга по изменению категории земельных участков в Московской области стала доступна всем собственникам и арендаторам земель региона в электронном виде, ранее документы можно было направлять почтой или сдавать в бумажном виде в правительство Подмосковья. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Услуга по подаче ходатайств на изменение категории земельных участков в Подмосковье переведена в электронный вид и выведена на региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ)", - говорится в сообщении. В материале отмечается, что появление новых электронных услуг реализуется в рамках развития в регионе цифровизации государственных и муниципальных услуг.

"Электронная форма подачи ходатайств об изменении категории земель позволит собственникам и арендаторам земельных участков сделать это в любое время и из любой точки мира. Ранее документы направляли почтой или сдавали в бумажном виде в правительство Московской области", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений региона Владислава Когана.

Он отметил, что министерство получило полномочия по подготовке предложений по переводу земельных участков из одной категории земель в другую в марте текущего года. За восемь месяцев в адрес ведомства поступило около 90 ходатайств об изменении категории свыше 130 земельных участков. К настоящему времени категория почти 40 участков была изменена.

В пресс-службе добавили, что наиболее популярным изменением категории является перевод частных земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности для размещения различных объектов промышленного и складского назначения.