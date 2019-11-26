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Заводы в агропарке "Сырная долина" в Подмосковье выйдут на полную мощность к 2024 году

Предполагается, что ежегодно в агропарке будут производить около 19 тыс. тонн сыра

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Производство на предприятиях в "Сырном кластере" в Дмитровском городском округе Подмосковья выйдет на полную мощность в 2023-2024 году. Об этом сообщил журналистам во вторник в ходе VI Международного агропромышленного молочного форума министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Активное строительство первых заводов начнется уже в следующем году. Рассчитываю, что в конце следующего года увидим первые заводы, которые будут построены на территории "Сырного кластера". Завершить строительство заводов мы планируем в 2022-2023 году, примерно в 2023-2024 году кластер выйдет на полную мощность по объему производства сыра, а это порядка 19 тыс. тонн сыра в год", - сказал Разин.

Он добавил, что в настоящее время Подмосковье производит около 50 тыс. тонн сыра в год. "Это [будет] значимый объем прибавки, который позволит нам претендовать на лидерство по производству сыра в стране", - добавил министр.

Летом текущего года в агропарке "Сырная долина" было запущено строительство четырех заводов. Первыми резидентами сырного кластера уже стали ООО "Экофарминг", ООО "Сыровар", ООО "Куршавальская сыроварня" и Savencia Fromage & Dairy Russie. В создание предприятий планируется привлечь порядка 2-2,5 млрд рублей инвестиций.

VI Международный агропромышленный молочный форум проходит 26 и 27 ноября в Подмосковье. Организатором мероприятия выступает правительство Московской области при поддержке Минсельхоза РФ. Участники обсудят место российской молочной отрасли на мировом рынке, пути повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных производств. На мероприятии также планируется рассмотреть передовые практики ведения молочного животноводства в различных регионах России и зарубежных странах.

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Россия
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