Завод по производству сухих молочных продуктов появится в "Сырном кластере" в Подмосковье

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области и компания ООО "Звезда Подмосковья" ("УВА-молоко") заключили соглашение о строительстве на территории "Сырного кластера" в Дмитровском городском округе завода по производству сыров и сухих молочных продуктов с объемом инвестиций более 1 млрд рублей.

Соглашение было подписано в рамках VI Международного агропромышленного молочного форума.

"Сегодня мы подписали последнее соглашение по резидентству в "Сырном кластере". Мы весь кластер заполнили, больше свободных мест у нас на территории "Сырной долины" нет. Сейчас наша задача - реализовать все достигнутые договоренности, а реализация их - это строительство заводов и запуск производств", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин, отвечая на вопрос ТАСС.

Как отмечается в материалах Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья, начало работ по строительству завода запланировано на сентябрь 2020 года. Установку технологического оборудования для переработки сухих молочных продуктов планируется установить до 1 августа 2021 года. Срок установки сырной линии - до конца августа 2022 года. Инвестиции в реализацию проекта составят более 1 млрд рублей, на предприятии будет создано около 70 рабочих мест.

Ранее Разин сообщал, что власти Московской области планируют определить пятого резидента "Сырного кластера" до конца текущего года. Предполагалось, что новый резидент будет специализироваться на переработке молочной сыворотки.

Летом текущего года в агропарке "Сырная долина" было запущено строительство четырех заводов. Первыми резидентами сырного кластера уже стали ООО "Экофарминг", ООО "Сыровар", ООО "Куршавальская сыроварня" и Savencia Fromage & Dairy Russie. В создание предприятий планируется привлечь порядка 2-2,5 млрд рублей инвестиций.