Завод по производству сербской брынзы появится в Подмосковье через два-три года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Сербская компания Mlekara Sabac AD Sabas планирует разместить в Богородском округе Московской области предприятие по производству брынзы и молочных продуктов. Соответствующее заключение было подписано между компанией и властями Московской области во вторник в рамках VI Международного агропромышленного молочного форума, передает корреспондент ТАСС.

"Хороший проект, мы очень рассчитываем, что все у нас получится. Мы принципиально договорились о том, что завод будет располагаться на территории Подмосковья. Отдельно был вопрос по наличию сырьевой составляющей, именно молока. Была проведена достаточно большая работа, мы показали наши хозяйства, которые готовы выступить поставщиками сырья для этого предприятия. С учетом всех условий мы нашли понимание с коллегами и рассчитываем, что данное предприятие появится на территории Подмосковья в ближайшие два-три года", - сказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

Как отмечается в материалах пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья, предполагаемые инвестиции по реализации проекта составят свыше €100 млн.

Проект будет реализован в три этапа, в результате чего будет создано около 500 рабочих мест. Первый этап подразумевает производство брынзы и плавленого сыра в количестве более 2 тыс. тонн в год. В рамках второго этапа запланировано расширение производства брынзы и производство иных молочных продуктов в количестве более чем 7 тыс. тонн в год. На третьем этапе производство будет расширено до 15 тыс. тонн продукции в год.

Предприятие будет размещено в индустриальном парке "Богородский".