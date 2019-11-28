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Туристический проект "Зима в Подмосковье" охватит 15 городов региона

Проект продлится по 29 февраля 2020 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Туристический проект правительства Московской области "Зима в Подмосковье" охватит в текущем сезоне 15 городов региона, официальное его открытие состоится 7 декабря в Дмитровском округе. Об этом сообщила в четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

"В "Зиму в Подмосковье" в этом году у нас войдут 15 городов, [среди них] Коломна, Сергиев Посад, Истра, Дмитров", - сказала Галкина отметив, что более подробную информацию о мероприятиях можно найти на туристическом портале Подмосковья.

Как отмечается в материале пресс-службы комитета по туризму региона, проект "Зима в Подмосковье" продлится с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года. В день его открытия в Дмитровском округе состоится массовый семейный спортивный праздник "Спорт! Снег! Смех!".

По данным пресс-службы, на центральной площади Дмитрова будут установлены уличные инсталляции, арт-объекты, ледяная горка. Предполагается, что во время праздника все желающие смогут принять участие в зимних развлечениях: для гостей пройдут мастер-классы по керлингу, соревнования в беге на надувных лыжах, скандинавский забег и бои подушками на бревне.

Как отмечается на сайте правительства Подмосковья, в прошлом году в рамках проекта "Зима в Подмосковье" было организовано 11 туристических направлений.

Региональный проект "Зима в Подмосковье" - это комплекс мероприятий, представляющий жителям и гостям Московской области наиболее интересные площадки для проведения зимнего отдыха.

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