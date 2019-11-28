Общественный велопрокат планируют открыть в четырех городах Подмосковья летом 2020 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Проект общественного велопроката "ВелоБайк" планируется запустить в пилотном режиме в Подмосковье в июне следующего года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"В Московской области по инициативе Минэкологии готовится к реализации проект общественного велопроката "ВелоБайк", разработанного компанией "СитиБайк", дочерней структурой банка ВТБ. Главная цель проекта, который уже успешно реализуется в Москве - сократить транспортный поток, уменьшить количество выбросов выхлопных газов в атмосферу и предоставить жителям и туристам удобный и экологичный транспорт для кратковременных поездок. Пилотным проектом будут охвачены Подольск, Химки, Красногорск и Балашиха," - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, ориентировочно запуск проекта запланирован на июнь следующего года.

"Эта система работает сегодня в 55 странах и 800 городах мира. Нам она интересна, в первую очередь, как альтернатива автомобилю. Мало кто знает, что среднестатистический автомобиль выбрасывает в год около 195 кг загрязняющих веществ, в том числе окиси углерода, окислов азота, двуокиси серы, бензапирена, тяжелых металлов и других. Ситуация с качеством атмосферного воздуха в Подмосковье, безусловно, лучше, чем в столице, однако для таких крупных городов как Балашиха, Люберцы, Мытищи выхлопы и шум автомобилей уже становятся серьезной проблемой", - приводятся в сообщении слова первого замминистра экологии и природопользования Подмосковья Владислава Холодкова.

По его словам, станции проката будут обеспечены электропитанием от солнечных батарей, что вносит определенный вклад в сохранение природных ресурсов. В пресс-службе также отметили, что для пользователей велопрокатом будет работать мобильное приложение, где можно будет узнать о станциях проката и наличии техники.