Патрулирование мест незаконной вырубки елей начнется в Подмосковье 10 декабря

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Патрулирование мест возможной незаконной вырубки елей в рамках специальной операции "Елочка" начнется в Московской области 10 декабря. К проверке планируется привлечь порядка 1,4 тыс. человек, сообщил в понедельник журналистам председатель регионального комитета лесного хозяйства Иван Советников.

"У нас традиционно перед новым годом стартует спецоперация "Елочка". Мы усиливаем патрули, причем патрули проводим в молодняках - как раз [там], где люди себе чаще всего стараются заготовить елочку <...> У нас уже с 10 декабря начинается операция", - сказал Советников, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что в патрулировании мест незаконной вырубки деревьев примут участие порядка 1,4 тыс. человек. Спецоперация "Елочка" направлена на предотвращение незаконной вырубки елей к новогодним праздникам.

Ранее Советников сообщил, что с середины декабря в Подмосковье начнется новогодняя акция, во время которой все желающие смогут самостоятельно срубить ель в лесопитомниках Подмосковья. Выбрать новогоднее дерево можно будет в Дмитровском и Воскресенском городских округах.