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Дефицит врачей и среднего медперсонала в Подмосковье составляет около 2 тыс. человек

Всего в системе здравоохранения региона работает более 24,5 тыс. врачей и свыше 48,3 тыс. представителей среднего медперсонала

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Около 2 тыс. врачей и среднего медперсонала необходимо привлечь на работу в Подмосковье для избавления от дефицита кадров в сфере здравоохранения. Об этом сообщил в среду на круглом столе в Мособлдуме председатель комитета регионального парламента по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

"На сегодняшний день, несмотря на серьезные усилия, предпринятые региональной и муниципальной властью, в регионе не хватает чуть более 1 тыс. врачей и чуть более 900 человек в среднем медперсонале. Укомплектованность поликлиник врачами сегодня составляет приличную цифру в сравнении с другими регионами - почти 80% - и около 72% средним медперсоналом", - сказал Голубев.

Он отметил, что в соответствии с указом президента России задача к 2024 году достигнуть 95% обеспеченности кадрами медучреждений Подмосковья.

Как уточнила замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева, всего в настоящий момент в системе здравоохранения региона работает 24 558 врачей и 48 341 представителей среднего медперсонала. Наиболее дефицитные специалисты - участковые терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, специалисты ультразвуковой диагностики.

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Россия
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