МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Около 32 тыс. нарушений оплаты проезда зафиксировали в общественном транспорте Московской области с начала года, что на 57% меньше результатов 2018 года. Снижению нарушений оплаты проезда поспособствовала профилактическая работа на маршрутах сотрудников административно-пассажирской инспекции региона, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"С начала этого года число нарушений оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья снизилось на 57%. В 2019 году зафиксировано 31,7 тыс. нарушений оплаты проезда на общую сумму 46 млн рублей <...> За аналогичный период 2018 года за нарушения оплаты проезда было вынесено более 70 тыс. постановлений", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, Административно-пассажирская инспекция (АПИ) Московской области за безбилетный проезд вынесла 12,5 тыс. штрафов, а за невыдачу билета - около 15,6 тыс. постановлений.

"За этот год более чем на 80% снизилось число нарушений за отказ в приеме безналичной оплаты проезда. В 2018 году зафиксировано почти 3,5 тыс. нарушений за отказ в безналичной оплате. Также снизилось число нарушений по безбилетному проезду и невыдаче билета на 54% и 61% соответственно. К снижению нарушений привела профилактическая работа на маршрутах среди пассажиров и перевозчиков", - приводятся в сообщении слова директора АПИ Московской области Михаила Степанова.

В пресс-службе отметили, что сотрудники АПИ ежедневно проверяют свыше 3 тыс. автобусов областных перевозчиков. При проведении проверок учитываются обращения от жителей, которые поступают по электронной почте в министерство транспорта региона и АПИ, на портал "Добродел", а также обращения в социальных сетях.

В ведомстве напомнили, что, по законодательству Московской области, при неисправности валидатора и мобильного терминала для оплаты проезда и невозможности оплатить проезд картой "Стрелка" или банковской картой, при условии наличия средств для оплаты, перевозчик обязан предоставить услугу бесплатно. Для информирования пассажиров перевозчики обязаны будут размещать в салонах транспортных средств соответствующие стикеры. За безбилетный проезд в автобусе для пассажира предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей, за отказ в выдачи билета для водителя или кондуктора штраф составит 2 тыс. рублей.