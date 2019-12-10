Более 250 семей из Подмосковья получат свидетельства на приобретение жилья в 2020 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 250 молодых семей из 46 муниципалитетов Московской области смогут получить социальную финансовую помощь на приобретение жилья в 2020 году, размер социальных выплат составит 35% от расчетной стоимости жилья. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"254 семьи в рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей" получат свидетельства о социальных выплатах на приобретение жилья в первом квартале 2020 года. Размер социальных выплат составит 35% от расчетной стоимости жилья. На данный момент органы местного самоуправления доводят эту информацию до семей-участников программы", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

По данным пресс-службы, всего социальную поддержку на приобретение жилья получат семьи из 46 муниципальных образований Московской области.

В ведомстве отметили, что для участия в программе "Обеспечение жильем молодых семей" необходимо соответствовать четырем основным условиям: возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет, семья должна проживать в Подмосковье, быть признана нуждающейся в жилых помещениях и иметь доходы, достаточные для оплаты расчетной стоимости жилья.