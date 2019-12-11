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Выплаты на школьную форму оформили для 75 тыс. детей из многодетных семей в Подмосковье

Размер выплаты составляет 3 тыс. рублей на каждого ребенка

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области с начала года направили многодетным семьям более 230 млн рублей для приобретения школьной формы. Выплату оформили для 75 тыс. детей, сообщила в среду пресс-служба министерства социального развития Московской области.

"В 2019 году в Подмосковье выплату на школьную форму оформили более чем на 75 тыс. детей из многодетных семей на общую сумму свыше 230 млн рублей. Размер выплаты составляет 3 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Ирины Фаевской.

В пресс-службе уточнили, что для получения выплаты многодетным родителям необходимо предоставить справку о том, что ребенок учится в школе в Подмосковье. Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка раз в год.

Отмечается, что в многодетных семьях Московской области всего проживают свыше 90 тыс. детей школьного возраста.

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