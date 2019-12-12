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Бюджет Подмосковья на 2019 год изменили по части доходов и расходов на 30 млн рублей

Предполагается, что общий объем доходов в бюджет региона на 2019 год составит 586 млрд рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли поправки в бюджет Подмосковья на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Общие параметры регионального бюджета на текущий год по доходной и расходной частям изменен в совокупности на 30 млн рублей.

"Общие параметры бюджета по доходам и расходам изменяются в совокупности на 30 млн рублей. В частности, уменьшены федеральные трансферты, связанные с предоставлением различных мер социальной поддержки на общую сумму 739 млн рублей в связи с уточнением числа получателей выплат, при этом увеличены трансферты на лекарственное обеспечение и материальные затраты, обеспечение деятельности образовательных организаций, субсидии агропромышленному комплексу на общую сумму 1,25 млрд рублей", - сказала в ходе заседания Мособлдумы министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова.

Как уточняется в презентации к выступлению министра, помимо уменьшения федеральных трансфертов на меры социальной поддержки, также 680 млн рублей средств Фонда содействия реформированию ЖКХ перенесены на 2020 год.

По словам Мухтияровой, изменениями в бюджет Подмосковья на текущий год предлагается перераспределить налоговые и неналоговые доходы по отдельным источникам без изменения общего итога.

По данным презентации, общий объем доходов в бюджет региона на 2019 год составит 586 млрд рублей, объем расходов будет на уровне 693,1 млрд рублей.

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