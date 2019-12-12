Число погибших в ДТП в Подмосковье в 2019 году уменьшилось на 14%

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на дорогах Московской области за 11 месяцев текущего года сократилось на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"За одиннадцать месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших в ДТП на дорогах Московской области снизилось на 14%. Это лучший показатель среди субъектов РФ - сейчас регион занимает 30-е место по числу погибших в дорожных авариях, в 2018 году область была на 36-м месте. На сегодняшний день показатель смертности от ДТП в Подмосковье составляет 9,8 человек на 100 тыс. населения", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

По информации пресс-службы, за 11 месяцев 2018 года в ДТП в Подмосковье погибли 864 человека, в этом году число жертв дорожных аварий уменьшилось до 747.

"В целом, на дорогах Московской области количество ДТП снизилось более чем на 5,6%. Также на 8,9% сократилось количество раненых в ДТП: в этом году различные травмы получили порядка 6 тыс. человек, в 2018 году за аналогичный период были ранены около 6,6 тыс.", - отмечается в релизе.

В пресс-службе добавили, что в Подмосковье систематически проводят мероприятия по оборудованию дорог. С начала года на автодорогах региона свыше 40 пешеходных переходов оборудовали дополнительной направленной подсветкой, установлено 12 тыс. новых дорожных знаков.