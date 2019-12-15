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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Среди них двое несовершеннолетних

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Авария с участием автобуса и грузового автомобиля произошла на трассе М-7 в Подмосковье, в результате пострадали пять человек, в том числе подросток. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Вечером 15 декабря на 16-м километре автодороги М-7 произошло попутное столкновение автобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе 15-летний ребенок", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства аварии устанавливаются.

Со своей стороны источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что среди пострадавших также есть 17-летний подросток.

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Россия
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