Диспансеризация помогла выявить 6,5 тыс. больных диабетом в Подмосковье за 2019 год

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Благодаря диспансеризации в Подмосковье выявили около 6,5 тыс. больных диабетом с начала 2019 года, сообщила пресс-служба Московской областной думы.

В Мособлдуме состоялся семинар-совещание на тему "Жить, побеждая диабет", приуроченный ко Всемирному дню борьбы с диабетом. Открыла мероприятие заместитель председателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Ирина Слуцкая.

"Важную роль играет обеспечение качественными лекарственными препаратами. В Московской области ведется жесткий контроль. Я сама и депутаты нашего комитета контролируют данный вопрос. Еще один важный момент - это диспансеризация, благодаря которой в 2019 году в Подмосковье выявили около 6,5 тыс. больных диабетом", - приводятся в сообщении слова Слуцкой.

Она добавила, что в Подмосковье также были созданы 10 школ диабета, это передовое решение в профилактике и лечении данного заболевания.

Как отметил начальник Управления координации и деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 5 Минздрава Подмосковья Вадим Зеленев, слова которого также приводятся в материале, в 2019 году из федерального бюджета направлено более 950 млн. рублей на обеспечение льготными лекарственными препаратами. Из бюджета Подмосковья было выделено более 1,3 млрд. рублей. В итоге лекарственные льготы на территории Московской области получили более 200 тыс. человек.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева сообщила, что в Подмосковье проживают более 230 тыс. больных сахарным диабетом. Врачи выделяют сахарный диабет двух типов: I инсулинозависимого и II неинсулинозависимого. Наибольшее распространение имеет сахарный диабет II типа.