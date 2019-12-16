Около 118,3 млрд рублей выделят на госпрограмму "Здравоохранение Подмосковья" в 2020 году

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Около 118,3 млрд рублей выделят в следующем году на госпрограмму "Здравоохранение Подмосковья", сообщили в понедельник в пресс-службе областного парламента.

"На реализацию госпрограммы в 2020 году предусмотрено 118,3 млрд рублей. Мы всегда поддерживаем расширение бюджета на мероприятия по здравоохранению. В следующем году депутаты продолжат активную работу в данной сфере, мы поставили перед собой конкретную цель - выполнить в полном объеме все мероприятия, заложенные нацпроектом и указами президента", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

В пресс-службе напомнили, что ранее в регионе работникам здравоохранения установили доплату - с 1 апреля 2018 года это 32 тыс. рублей для врачей общей практики, терапевтов, педиатров. Кроме того, установлены единовременные выплаты врачам, которые отправились работать в села, - 1 млн рублей, фельдшерам - 500 тыс. рублей.

"Вопрос здравоохранения является одним из приоритетных для Московской области. В Подмосковье на нацпроект "Здравоохранение" в 2019 году выделено 5,5 млрд рублей, из которых 3,3 млрд рублей - из регионального бюджета", - отметил Брынцалов. Он добавил, что на законодательном уровне сейчас ведется работа по устранению дефицита кадров и привлечению молодых специалистов. По его словам, раньше в Подмосковье остро стоял вопрос обеспечения льготными лекарствами, но сегодня количество жалоб постепенно снижается.

"Уже можно с уверенностью сказать, что проведенная работа дала свои результаты. В апреле этого года в регионе была внедрена система автоматического расчета товарного запаса в аптеках: у представителей аптек появилась возможность сформировать запас лекарств в автоматическом режиме, после чего передать данные на согласование в министерство здравоохранения Подмосковья", - сообщил спикер Мособлдумы.