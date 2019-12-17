Около 540 соцпредпринимателей получили субсидии от Подмосковья с 2014 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Порядка 540 предпринимателей, создающих в регионе социально ориентированные проекты, получили субсидирование от Московской области с 2014 года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"С 2014 по 2019 год субсидии получили 537 социальных предпринимателя на сумму порядка 530 млн рублей. Условия поддержки социального предпринимательства - компенсация 85% произведенных затрат до 2 млн рублей и до 3 млн рублей при открытии ясельных групп. Перечень затрат: аренда, коммунальные услуги, ремонт, приобретение основных средств, а также обучение и повышение квалификации работников, медицинское обслуживание и специальное питание детей в яслях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что субсидирование социально ориентированных проектов малого и среднего бизнеса осуществляется в Подмосковье по таким направлениям, как социальное обслуживание, здравоохранение, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, создание и развитие детских центров, производство и реализация медицинской техники.

"Поддерживая малый бизнес в социальной сфере, мы развиваем конкуренцию в отрасли, помогаем бизнесу развить направление, которое востребовано населением, способствуем повышению качества услуг и делаем их более доступными населению", - пояснили в министерстве.