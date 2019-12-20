Около 60 км тросовых ограждений установили на дорогах в Подмосковье за 2019 год

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специалисты установили на региональных дорогах Подмосковья около 60 км тросовых ограждений за 2019 год по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В этом году за счет средств федерального бюджета установлены порядка 57 км тросовых ограждений на территории 15 муниципальных образований. Тросовые ограждения устанавливаются на потенциально опасных участках дорог с целью снижения вероятности лобовых столкновений, которые являются одной из основных причин смертности в ДТП. Осевое ограждение не только разделяет потоки и предотвращает выезд автомобилей на полосу встречного движения, но дополнительно обеспечивает безопасность пешеходов", - приводятся в сообщении слова министра Алексея Гержика.

Уточняется, что тросовые ограждения в том числе дисциплинируют пешеходов, не давая возможность переходить проезжую часть хаотично и в неположенных местах. Наибольший объем работ по установке тросовых ограждений выполнен в Домодедове на Каширском шоссе, где установлены 16,3 км ограждений, в Истре и Красногорске на Волоколамском шоссе обустроены свыше 7 км, на дороге "М-5 Урал - Коломна - М-5 Урал" - 6,2 км в Коломенском округе.

Для повышения безопасности дорожного движения на дорогах регионального значения проводится комплекс работ, в том числе в этом году построены свыше 240 км новых тротуаров, установлены более 78 тыс. катафотов.

Московская область в 2019 году вошла в состав участников национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", согласно которому к 2024 году необходимо снизить количество мест концентрации ДТП в два раза по сравнению с 2017 годом, а также достичь показателя смертности от ДТП, не превышающего четыре человека на 100 тысяч населения.