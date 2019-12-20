Более 2,5 млрд рублей алиментов взыскали с должников в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Свыше 2,5 млрд рублей удалось взыскать в текущем году с неплательщиков алиментов в Московской области. Количество должников, не приступивших к оплате алиментов, сократилось в 2019 году на 500 человек. Об этом в пятницу сообщил журналистам главный судебный пристав Подмосковья Николай Коновалов.

"За 2019 год в управлении службы судебных приставов по Московской области находилось на исполнении чуть больше 51 тыс. судебных решений о взыскании алиментов, 23 тыс. из них мы исполнили, 28,5 тыс. продолжают принудительно исполняться. В результате нашей работы количество должников, не приступивших к оплате алиментов, сократилось на 500 лиц. Это мы считаем нашим главным результатом работы в этом направлении. Всего за 2019 год мы взыскали в пользу детей, нуждающихся в алиментах, более 2,5 млрд рублей", - сказал Коновалов.

Он добавил, что таких результатов удалось достичь путем ареста имущества 3,5 тыс. неплательщиков алиментов, а более 33,5 тыс. должников были ограничены в выезде за пределы страны. Еще около 3 тыс. человек были ограничены в управлении автомобилем, порядка 6 тыс. должников были привлечены к административной ответственности, а более 1,1 тыс. - к уголовной. "Из этого количества 40 должников получили наказание, связанное с лишением свободы", - добавил Коновалов.

Как рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, в 2019 году количество обращений в аппарат детского омбудсмена региона по вопросам алиментов снизилось почти на треть: в прошлом году таких обращений было зафиксировано более 80, в этому году - 58. "Мы расцениваем это как реально качественную работу судебных приставов в вопросах исполнения алиментов", - добавила омбудсмен.

Также она отметила, что в текущем году увеличилось количество обращений, связанных с порядком общения с детьми и невыполнением решений судов о месте проживания детей после развода их родителей (в 2018 году таких обращений было 146, в этом году - 155).

"Количество обращений по этому поводу (о неисполнении решений судов по порядку общения с одним из родителей - прим. ТАСС) возросло не только в части выполнения обязанностей судебных приставов, но и в части поведения родителей. Нас это очень беспокоит, мы понимаем, что нужны поправки в административный кодекс, нужно ужесточение мер по отношению к тем, кто не выполняет решение суда, к тем, кто злоупотребляет родительскими правами", - сказала Мишонова.

Портрет неплательщика алиментов в Подмосковье

По словам Коновалова, чаще всего уклоняются от взыскания алиментов в Подмосковье мужчины 30-39 лет. Как правило, они не имеют постоянного заработка.

Женщины составляют не более 7% от общего количества должников по алиментам.

Всех таких должников, по словам Коновалова, можно разделить на четыре категории. Первая группа лиц своевременно погашает долг по алиментам, вторая выполняет свои обязательства после проведения профилактических бесед.

"Третья категория - это те, которые уклоняются, всячески скрываются, пытаются переписать свое имущество. Таких большинство, - сказал главный судебный пристав Подмосковья. - И четвертая категория, самая тяжелая, - это те, которые ведут асоциальный, маргинальный образ жизни, не имеют источника дохода. По своей сути они не то что уклоняются, просто это их такой образ жизни: перебиваются временным заработком, который невозможно отследить".