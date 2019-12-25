Мужчина проколол колеса у более чем 70 машин в Подольске

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Неизвестный проколол колеса у более чем 70 автомобилей в подмосковном Подольске, подозреваемый задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около часа ночи поступило заявление, что мужчина прокалывает колеса машин, припаркованных возле одного из многоквартирных домов в Подольске. Возможный подозреваемый задержан, по предварительной информации, повреждены более 70 машин", - сказали в пресс-службе.

Полиция устанавливает, был ли мужчина в момент совершения преступления пьян, а также причины поступка.