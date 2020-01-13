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Около 400 человек эвакуированы из школы в Долгопрудном из-за сообщения о минировании

На место происшествия прибыли представители экстренных служб

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Порядка 400 человек были эвакуированы в понедельник из школы в подмосковном Долгопрудном после анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный позвонил в гимназию №13 в Долгопрудном и сообщил, что она заминирована. После этого из здания образовательного учреждения были эвакуированы порядка 400 учащихся. На место происшествия прибыли представители экстренных служб для проверки сообщения о заложенном взрывном устройстве", - сказал собеседник агентства.

Волна минирований началась с ноября 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

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