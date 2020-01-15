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Частный вертолет совершил вынужденную посадку в Подмосковье

На борту вертолета был один пилот, он не пострадал

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Частный вертолет Robinson совершил в среду вынужденную посадку в Подмосковье из-за частичного отказа двигателя. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел в Дмитровском районе недалеко от поселка Новосиньково. "В результате частичного отказа двигателя вертолет совершил вынужденную посадку. На его борту был один пилот, он не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Сейчас ведутся работы по эвакуации вертолета.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), по факту жесткой посадки вертолета начата проверка. "По предварительным данным, на борту воздушного судна пассажиров не было, пилоту оказана необходимая медицинская помощь. В связи с данным происшествием Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка", - сообщили в ММТП. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются.

В новость были внесены изменения (16:43 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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