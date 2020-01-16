Мособлдума одобрила присвоение звания "Почетный гражданин Московской области" Сергею Шойгу

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг поддержали ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин Московской области" исполняющему обязанности министра обороны Российской Федерации Сергею Шойгу, передает корреспондент ТАСС.

"Сергей Кужугетович [Шойгу] действительно достойный кандидат на присвоение почетного звания "Почетный гражданин Московской области". Это человек, который сделал много для развития современной России на различных постах, будучи министром МЧС. Многое сделал для нашего региона, будучи и губернатором Московской области - заложил многое, что сейчас реализуется, что продолжил действующий губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев <...> Есть предложение принять проект постановления [о присвоении звания]", - сказал в ходе заседания председатель областной думы Игорь Брынцалов.

Решение принято депутатами областной думы единогласно. Как уточнили в пресс-службе Мособлдумы, соответствующее звание будет присвоено после подписания постановления губернатором Подмосковья.

Сергей Шойгу занимал должность губернатора Московской области в период с апреля по ноябрь 2012 года. 6 ноября 2012 года указом президента РФ Владимира Путина Шойгу был назначен министром обороны РФ.