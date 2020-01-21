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Около 50 тыс. рабочих мест появится в Подмосковье благодаря вводу нежилой недвижимости

Власти региона планируют открыть 750 новых объектов коммерческой недвижимости

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 21 января. /ТАСС/. Власти Московской области планируют создать порядка 50 тыс. новых рабочих мест в 2020 году благодаря вводу коммерческой недвижимости, это на 5 тыс. превышает результаты прошлого года. Об этом во вторник в ходе заседания регионального правительства сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

"Мы поставили перед собой задачу приступить к строительству 960 объектов - это 4 млн кв. м, то есть сохранить общий объем коммерческой недвижимости, открыть 750 новых объектов, создать 50 тыс. новых рабочих мест [благодаря вводу коммерческой недвижимости]", - сказала Федотова.

Она отметила, что по итогу 2019 года благодаря вводу нежилой недвижимости в Подмосковье удалось создать около 45 тыс. рабочих мест, что превысило плановый показатель на 2 тыс. мест.

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