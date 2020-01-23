Свыше 26 тыс. км дорог расчистили в Подмосковье после снегопада

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Более 26 тыс. км муниципальных и региональных дорог Московской области расчистили после снегопада за минувшие сутки, в уборке дорог задействовали свыше 1 тыс. единиц техники. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"За прошедшие сутки более 1 тыс. комбинированных машин обработали более 26 тыс. км муниципальных и региональных дорог Подмосковья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на ночном дежурстве было задействовано около 1,4 тыс. единиц техники.

"Мониторинг дорожной ситуации ведется в круглосуточном режиме для оперативного реагирования на погодные условия. В приоритетном порядке обрабатываются и очищаются вылетные магистрали и дороги межмуниципального значения, дороги для обеспечения проезда экстренных служб, автобусного сообщения, подъезды к вокзалам и аэропортам, к социально-значимым местам", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что в четверг в восточной и западной частях Подмосковья прогнозируется выпадение снега. Температура воздуха в регионе составит от минус четырех до минус шести градусов, ожидается местами ветер до 5 м/с.

По данным на сайте Гидрометцентра РФ, за прошедшие сутки около 5 мм осадков выпало в Москве, порядка 3 мм осадков - в Серпухове, Клину, Домодедове, Дмитрове.