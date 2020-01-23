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На 11% снизилось в прошлом году число погибших на дорогах Подмосковья

В 2019 году в ДТП в Подмосковье погиб 841 человек

КРАСНОГОРСК, 23 января. /ТАСС/. Число погибших в прошлом году в ДТП в Подмосковье сократилось на 11%. Об этом сообщил на пресс-конференции главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Московской области Виктор Кузнецов.

"В 2019 году на подмосковных дорогах погиб 841 человек. По сравнению с показателем 2018 года число погибших сократилось на 11%", - сказал он, добавив, что в прошлом году с участием детей произошло 258 аварий, в результате погибли девять детей (в 2018 году - 15).

По его мнению, важную роль в снижении смертности сыграл социальный проект ГИБДД, направленный на сокращение тяжелых последствий от ДТП.

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Россия
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