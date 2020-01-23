Около 90 социальных объектов планируется построить в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Власти Московской области планируют построить и ввести в эксплуатацию в текущем году около 90 соцобъектов, на это планируют выделить порядка 57 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

"В текущем году объем бюджетных ассигнований составит свыше 57 млрд рублей. Наша задача обеспечить ввод 88 объектов: 18 объектов здравоохранения, в том числе 13 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), 50 объектов образования, восемь объектов спорта и восемь объектов культуры, а также четыре объекта административного назначения", - сказал Локтев в ходе заседания Московской областной думы.

Он отметил, что среди запланированных к вводу в текущем году объектов имеются пять, которые были перенесены с прошлого года. Среди них школа на 1,1 тыс. мест в Сергиево-Посадском городском округе, пристройка к школе № 7 в Ивантеевке, дом культуры в поселке имени Цюрупы в Воскресенском районе, а также ввод после реконструкции здания служебного флигеля музея-заповедника имени Чайковского "Мелихово" и музея Зои Космодемьянской в Рузе.

"В рамках государственной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" в 2019 году было запланировано введение 75 объектов. Сейчас введено в эксплуатацию 67 объектов. Кроме того, строительство двух объектов фактически завершено, в настоящее время идет их оснащение. Это поликлиники в Мытищах и Химках. Также завершено строительство многофункционального детского образовательного комплекса в Одинцовском городском округе", - добавил Локтев.

Он отметил, что в прошлом году объем бюджетных ассигнований составил 32 млрд рублей, однако фактически было освоено более 22 млрд рублей.