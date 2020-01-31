В Подмосковье проверят информацию о женщине, посадившей за руль ребенка

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Женщину, которая посадила малолетнего ребенка за руль машины, взятую в аренду по системе каршеринга, ранее лишали прав за езду в пьяном виде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В настоящий момент проверкой установлено, что данная гражданка лишена водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии", - сказали в Госавтоинспекции.

Там добавили, что управление ГИБДД проводит проверку в отношении действий гражданки, арендовавшей автомобиль "каршеринг", в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. "В случае установления вины она будет привлечена к ответственности в соответствии с законодательством", - подчеркнули в ГИБДД.

В свою очередь представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила ТАСС, что следователи проверят информацию об инциденте связанном с попыткой усадить за руль малолетнего. По словам Врадий, своими действиями женщина вовлекла своего несовершеннолетнего ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни и жизни еще одного несовершенного пассажира.

По данному факту следственным отделом по Наро-Фоминску организована проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в эфире федерального канала вышел телесюжет о том, что жительница Подмосковья во время поездки на каршеринговом автомобиле в нетрезвом состоянии посадила за руль малолетнего сына. При этом на заднем сидении находился еще один ребенок.