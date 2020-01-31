{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье проверят информацию о женщине, посадившей за руль ребенка

Ранее ее лишали прав за езду в пьяном виде

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Женщину, которая посадила малолетнего ребенка за руль машины, взятую в аренду по системе каршеринга, ранее лишали прав за езду в пьяном виде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В настоящий момент проверкой установлено, что данная гражданка лишена водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии", - сказали в Госавтоинспекции.

Там добавили, что управление ГИБДД проводит проверку в отношении действий гражданки, арендовавшей автомобиль "каршеринг", в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. "В случае установления вины она будет привлечена к ответственности в соответствии с законодательством", - подчеркнули в ГИБДД.

В свою очередь представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила ТАСС, что следователи проверят информацию об инциденте связанном с попыткой усадить за руль малолетнего. По словам Врадий, своими действиями женщина вовлекла своего несовершеннолетнего ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни и жизни еще одного несовершенного пассажира.

По данному факту следственным отделом по Наро-Фоминску организована проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в эфире федерального канала вышел телесюжет о том, что жительница Подмосковья во время поездки на каршеринговом автомобиле в нетрезвом состоянии посадила за руль малолетнего сына. При этом на заднем сидении находился еще один ребенок.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Более 250 молодых семей в Подмосковье получили сертификаты на приобретение жилья
Размер соцвыплат составляет 35% от расчетной стоимости квартиры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС