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Свыше 4,6 млн льготных рецептов получили жители Подмосковья в 2019 году

Всего в регионе проживают более 700 тыс. человек, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Жителей Московской области обеспечили в 2019 году более 4,6 млн льготными рецептами на лекарственные препараты на общую сумму 11,5 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального Минздрава.

"В 2019 году жителям Московской области обеспечено свыше 4,6 млн льготных рецептов на лекарственные препараты на общую сумму 11,5 млрд рублей. На сегодняшний день в Подмосковье проживает более 700 тыс. человек, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение: участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дети до трех лет, люди, больные онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и другие", - говорится в сообщении.

Отпуск лекарств по льготным рецептам осуществляется в более, чем 310 аптечных пунктах. Кроме того, на территории Подмосковья функционирует производственная аптека, где осуществляется изготовление лекарственных препаратов по индивидуальным рецептам для населения и лечебных учреждений, отмечает пресс-служба.

В Подмосковье работает горячая линия Министерства здравоохранения Московской области по льготному лекарственному обеспечению. Вопрос можно задать по телефону: 8 (495) 748-48-80.

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