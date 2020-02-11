Около 3,5 тыс. семей Подмосковья смогут снизить ипотечную ставку при рождении ребенка

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 11 февраля. /ТАСС/. Порядка 3,5 тыс. семей в Московской области смогут претендовать на снижение ставки по ипотечному жилищному кредиту на 3% при рождении первого ребенка в течение трех лет реализации новой меры поддержки. В 2020 году снижение ставки по ипотеке планируется предоставить 500 семьям, сообщила во вторник журналистам заместитель начальника управления реализации жилищных программ Министерства жилищной политики Подмосковья Наталья Петрова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям сообщил, что для семей, в которых в 2020 году родился первый ребенок, может быть снижена ставка по ипотеке на 3% при покупке жилья в новостройках на территории Подмосковья.

"Новая мера социальной поддержки в качестве снижения ставки по ипотечному жилищному кредиту - это <...> мера <...> поддержки, которая будет принята в Московской области, сейчас она находится в стадии разработки. <...> Прогнозируемое количество заявок на субсидирование данной ставки: в этом году мы ожидаем 500 заявок, всего пока планируется такая мера поддержки на три года, и планируется, что за три года к такой мере поддержки обратятся и получат ее 3,5 тыс. семей", - сказала Петрова.

Она пояснила, что на меру по снижению ставки по ипотеке могут претендовать молодые семьи, в которых первый ребенок родился в период с 1 января 2020 года. Одним из условий является рождение и регистрация ребенка на территории Московской области. "Ограничительными мерами является то, что у семьи может быть жилье в собственности, но не более 18 кв. м общей площади", - добавила Петрова.