Более 500 домов отремонтировали в военных городках Подмосковья за шесть лет

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Свыше 500 многоквартирных домов (МКД), расположенных в военных городках Московской области, капитально отремонтировали с 2014 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В 2019 году специалистами Фонда капитального ремонта отремонтировано 179 многоквартирных домов в бывших военных городках Подмосковья. Всего с 2014 года в регионе капитально отремонтировано более 500 многоквартирных домов - это почти половина из всех МКД жилого фонда бывших военных городков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с 2012 года в рамках соглашения между правительством Подмосковья и Министерством обороны РФ проводится работа по передаче имущества военных городков в муниципальную собственность.

Как отметил директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов, которого цитирует пресс-служба, всего в программу по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах, рассчитанную до 2049 года, включено более 1,1 тыс. домов, расположенных в военных городках.

"Это практически весь жилищный фонд переданных в муниципальную собственность поселений. Исключения, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, составляют аварийные дома, запланированные к переселению, а также МКД, в которых менее пяти квартир", - добавил Николов.