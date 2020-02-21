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Около 30 тематических ярмарок организуют в Подмосковье в честь Дня защитника Отечества

Всего на территории области в эти выходные запланировано проведение более 90 ярмарок

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Предприниматели из разных регионов России примут участие в 28 тематических ярмарках, которые организуют в Подмосковье в рамках празднования Дня защитника Отечества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Всего на территории Московской области в эти выходные запланировано к проведению 94 ярмарки, из них - 28 тематические, приуроченные к празднику "День защитника Отечества". В ярмарках примут участие предприниматели и производители Московской, Владимирской, Тульской, Ивановской, Волгоградской областей и Республики Беларусь. Посетителей ярмарок ждут качественные товары по доступным ценам, фермерская продукция, гастрономия, товары повседневного спроса, товары народных промыслов, ремесленного искусства, сувенирная продукция с символикой праздника, шоколад и кондитерские изделия ручной работы, изделия мастеров умельцев, Ивановский текстиль и не только. На большинство товаров будут действовать праздничные скидки от 10%", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, слова которого приводятся в материале, помимо торговли в рамках ярмарочных мероприятий для гостей и жителей Подмосковья подготовлена насыщенная развлекательная программа: пройдут мастер-классы, конкурсы и викторины, гуляния, концерты, выступят артисты, а также всех желающих угостят солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне, и горячим чаем.

Тематические ярмарки "23 февраля" пройдут в городских округах: Королев, Наро-Фоминск, Сергиево-Посадский, Подольск, Балашиха, Богородский, Власиха, Волоколамский, Жуковский, Красногорск, Клин, Ивантеевка, Ленинский, Лосино-Петровский, Лотошино, Луховицы, Можайский, Одинцовский, Павловский Посад, Подольск, Реутов, Солнечногорск, Химки.

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