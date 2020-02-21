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В Подмосковье не подтвердилась информация о минировании пяти торговых центров

Кинологи и полицейские не обнаружили в зданиях взрывных устройств и веществ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Информация о минировании пяти торговых центров в Московской области не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Здания пяти торговых центров в Московской области обследованы полицейскими и кинологами. Никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не найдено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестные по электронной почте отправили сообщения о "минировании" в адрес сразу пяти торговых центров. Это "РИО" в Коломне, "Мега Белая дача" в Котельниках, "Чайнатаун" в Ленинском городском округе и два "Вегаса" - в Красногорске и Ленинском городском округе. Кроме того, неизвестный сообщил и об угрозе взрыва на железнодорожной станции Баковка в Одинцове. Информация о минировании там также не подтвердилась.

Ранее в пятницу анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в Чертановский, Кузьминский, Измайловский, Кунцевский, Головинский, Коптевский и Щербинский районные суды Москвы. Во все учреждения были направлены специалисты экстренных служб для проверки информации. Она оказалась ложной.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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