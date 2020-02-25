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В Подмосковье инспекторы ДПС помогли доставить в больницу годовалую девочку

У ребенка возникли проблемы с дыханием

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Инспекторы ДПС в подмосковной Кашире помогли экстренно доставить в больницу годовалую девочку, у которой возникли проблемы с дыханием. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, старшие лейтенанты полиции Дмитрий Непрокин и Максим Орлов, заступив на службу в вечернюю смену, подъехали к коллегам в районе 115 км автодороги Кашира - Ненашево, чтобы сменить их. В это время возле них остановился автомобиль Lada Granta и женщина-водитель сообщила, что в салоне находится годовалая дочь, у которой возникли проблемы с дыханием.

"Учитывая самочувствие ребенка и дорожную ситуацию, полицейские предложили матери с малышкой пересесть в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, незамедлительно выдвинулись в сторону больницы, - сказала Волк. - Офицеры за считанные минуты довезли маму с ребенком до больницы, где их встретили врачи и оказали своевременную помощь и назначили лечение".

Как отметила представитель МВД, по пути инспекторы связались с медиками, чтобы обеспечить готовность к экстренной госпитализации ребенка. В то же время второй экипаж ДПС позаботился о сохранности машины женщины. Позже автомобиль забрал ее муж.

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