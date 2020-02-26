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Более 30% аварий с автобусами в Подмосковье случаются с опытными водителями

Замначальника УГИБДД Подмосковья Дмитрий Столяров пояснил, что работа водителя сложная и требует большого внимания, а специалисты старшего поколения иногда физически не могут справиться со своими обязанностями

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Водители автобусов со стажем более 30 лет в Московской области попадают в ДТП чаще своих менее опытных коллег. Об этом сообщил журналистам замначальника УГИБДД Подмосковья Дмитрий Столяров.

"Чаще всего в ДТП попадали (в 2019 году) наиболее опытные водители, имеющие стаж вождения более 30 лет. Они попадали в ДТП в 30,5% случаев", - рассказал Столяров. Он пояснил, что работа водителя автобуса очень сложна и требует большого внимания, а водители старшего поколения иногда физически не могут справиться со своими обязанностями.

Всего в прошлом году зафиксировано 272 аварии с участием автобусов в Подмосковье, в которых погибли 30 человек и более 400 пострадали. При этом сами водители стали виновниками ДТП в 118 случаях, что больше по сравнению с позапрошлым годом на 4%. В таких авариях погибли шесть человек и более 200 получили травмы.

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