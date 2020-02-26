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Масленичные гуляния пройдут почти в 40 парках Подмосковья 29 февраля и 1 марта

На площадках будут организованы мастер-классы, конкурсы и выступления творческих коллективов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Жители Московской области смогут принять участие в масленичных гуляниях на территории региона 29 февраля и 1 марта. Праздничные мероприятия пройдут почти в 40 парках, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

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"В 39 парках культуры и отдыха Подмосковья 29 февраля и 1 марта пройдут масленичные гуляния. Гостей и жителей Подмосковья в парках ждет праздник с играми, конкурсами, мастер-классами и выступлениями творческих коллективов", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Как пояснили в пресс-службе, в парках будут организованы концертные и игровые площадки. Во время праздничных мероприятий можно будет угоститься блинами и горячим чаем.

В ведомстве рассказали, что в парке культуры, спорта и отдыха имени Лазутиной в Одинцовском округе 29 февраля для гостей пройдут народные гуляния, а также спортивные и концертно-развлекательные мероприятия. Жители округа смогут посоревноваться в выпекании блинов, принять участие в шоу мыльных пузырей и костюмированном забеге на лыжах.

В подмосковном парке "Елочки" в Домодедове 1 марта с 11:00 до 19:00 состоится праздник "Широкая масленица", на котором будут организованы интерактивные зоны с играми, розыгрышами, тематическими фотозонами. В вечерней программе запланирован праздничный концерт с выступлением фолк-группы и ярким огненным шоу.

По данным министерства, в центральном парке культуры и отдыха в Люберцах 1 марта с 12:00 до 18:00 для гостей будут организованы народные гуляния "Широкая Масленица. Краски фольклора". Запланировано проведение масленичной театрализованной и концертной программы, традиционных масленичных игр. Также состоятся областная масленичная ярмарка и ярмарка изделий народных промыслов.

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