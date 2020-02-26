Порядка 8,5 тыс. подъездов отремонтируют в 2020 году в Подмосковье

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Порядка 8,5 тыс. подъездов в многоквартирных домах отремонтируют в 2020 году по подмосковной программе "Мой подъезд". Наибольшее количество подъездов в текущем году будет отремонтировано в городских округах Одинцовский, Люберцы, Сергиев-Посад, Балашиха, Подольск, Богородский, Королев, Химки и Орехово-Зуево, сообщила в среду пресс-служба зампредседателя правительства Московской области.

"За четыре года реализации губернаторской программы "Мой подъезд" на территории Подмосковья отремонтировано более 82 тыс. подъездов в жилых многоквартирных домах. В 2020 году планируется провести ремонт еще порядка 8,5 тыс. подъездов. Собственникам на выбор предлагают более 20 видов работ: ремонт входных групп, полов, стен и потолков, замена почтовых ящиков, осветительных приборов, ремонт мусоропровода, замена оконных блоков, и другие", - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева при проведении ремонтных работ в обязательном порядке привлекаются жители, которые на каждом этапе ремонта осуществляют контроль, от согласования перечня проводимых работ, дизайнерских решений до приемки по итогам.

"В 2018 году в соответствии с пожеланиями жителей утвержден новый стандарт ремонта входных групп подъездов и расширен перечень работ, проводимых в рамках программы. В зависимости от состояния дома может быть проведена полная замена оконных блоков и напольной плитки, пандусов для маломобильных граждан, оборудования входных групп (входная и тамбурные двери, дверные доводчики, установлены козырьки с антивандальными энергосберегающими светильниками)", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

Для участия в программе "Мой подъезд" необходимо провести общее собрание собственников помещений в МКД. Жители принимают самостоятельное решение об объеме работ, сроках выполнения и стоимости ремонта подъезда. Сами собственники не платят за ремонт, финансирование происходит за счет средств регионального, муниципального бюджета, а также средств управляющих организаций.