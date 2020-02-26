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Фасады 640 многоквартирных домов отремонтируют в Подмосковье в 2020 году

Ремонтные работы проведут более чем в 30 муниципалитетах

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Работы по ремонту фасада проведут в 640 многоквартирных домах Московской области в 2020 году, в большинстве зданий планируется провести утепление. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В 2020 году на территории Московской области планируется отремонтировать фасады 640 жилых многоквартирных домов, в том числе в 438 домах проведут утепление с использованием системы навесного фасада и применением современных инновационных панелей, а в 202 домах проведут ремонт панельных и кирпичных фасадов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы будут проводиться в рамках реализации областной краткосрочной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. По данным пресс-службы, работы будут проведены более чем в 30 муниципалитетах, в том числе в Воскресенске, Видном, Балашихе, Дмитрове, Долгопрудном, Домодедове, Ивантеевке, Истре, Кашире, Клину, Коломне, Королеве, Котельниках, Красногорске, Химках.

В прошлом году в регионе отремонтировали около 430 фасадов многоквартирных домов.

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