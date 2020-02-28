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Срок подключения МСБ Подмосковья к энергосетям сократился втрое

Он составил 78 дней

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сроки присоединения к энергосетям малого и среднего бизнеса в Подмосковье сократились втрое с 2013 года - с 218 до 78 дней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Московской области, распространенном в пятницу.

"Улучшения [в скорости присоединения] достигнуты в том числе путем реализации показателей целевых моделей упрощения ведения бизнеса - техприсоединения к сетям электроснабжения, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения <...> Реализация указанных мероприятий позволила радикально снизить средний срок присоединения (со дня подачи заявки) к электрическим сетям. Для субъектов малого и среднего бизнеса этот срок с 2013 по 2019 год снизился в три раза: с 218 до 78 дней (при нормативных сроках - 181 день)", - отмечается в релизе.

В целом для всех заявителей Подмосковья сокращены сроки подключения объектов капитального строительства и повышена прозрачность всех процедур. Так, сроки подключения к сетям снизились: для техусловий - с более 20 дней до 2-14 дней, для договоров техприсоединения - с более 20 дней до 10-20 дней.

Также сокращено количество документов, подаваемых заявителем, и время на взаимодействие с организациями. В 2020 будет реализована многократная приостановка заявки, направления уведомления и досыл документов заявителю, подписание договора простой электронной подписью со стороны заявителя.

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Россия
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