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Бесхозные энергобъекты 23 муниципалитов Подмосковья возьмут на баланс "Россетей"

Всего в регионе на сегодняшний день насчитывается не меньше 1 334 условных единиц бесхозных объектов электросетевого хозяйства

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Безхозные энергообъекты на территории 23 муниципальных образований Подмосковья в текущем году будут взяты на баланс крупнейшей в России энергокомпании "Россети".Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Россети Московский регион" (бренд ПАО "МОЭСК").

"Россети Московский регион" до конца года планируют взять на баланс бесхозные энергообъекты в 23 муниципалитетах Подмосковья. ... На текущий момент соответствующие соглашения подписаны с восьмью муниципалитетами. Бесхозяйные сети остаются серьезной проблемой электросетевого комплекса. На территории Московской области на сегодняшний день насчитывается не меньше 1 334 условных единиц бесхозных объектов электросетевого хозяйства. В их числе 195 км линий электропередачи мощностью от 0,4 до 20 кВ и 214 трансформаторных подстанций", - уточняется в релизе.

"Обращаюсь с просьбой ко всем руководителям муниципалитетов активнее выявлять бесхозяйные энергообъекты, принимать их в собственность и в дальнейшем инициировать их передачу на баланс предприятий "Россетей". Только такой подход способен обеспечить безопасность эксплуатации и нахождения рядом с линиями и подстанциями, а также гарантировать надежное и качественное электроснабжение российских потребителей", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании "Россети" Павла Ливинского.

Компания "Россети Московский регион" тесно взаимодействует с правительством и министерством энергетики области в вопросе консолидации бесхозного энергооборудования. Это регламентировано соответствующими поручениями и соглашениями, общие же договоренности были достигнуты в конце 2018 года.

Как пояснили в "Россетях", задача этой программы - системная работа, направленная на выявление бесхозяйного электросетевого имущества. Разработан поэтапный план консолидации "бесхоза", в том числе посредством заключения договоров безвозмездного пользования имуществом с муниципальными образованиями Подмосковья, приобретения во временное пользование объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих электроэнергией СНТ, коттеджные поселки и объекты инфраструктуры. Все электросетевое хозяйство, принятое на баланс компании в ненадлежащем состоянии, будет отремонтировано и реконструировано в плановом порядке. Основная цель энергетиков - за счет профессионального подхода к эксплуатации и модернизации принятого на баланс некогда бесхозного энергообрудования повысить надежность и качество электроснабжения потребителей Подмосковья, снизить аварийность и обеспечить безопасность на электросетевых объектах.

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