Более 900 человек пострадали на дорогах Подмосковья с начала года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Основной причиной высокой аварийности в Подмосковье является превышение скорости, с начала 2020 года на дорогах региона уже пострадали более 900 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С начала года на дорогах Подмосковья погибли 95 человек, 914 были ранены. В регионе сохраняется высокая аварийность", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 30% аварий происходит из-за столкновения автомобилей друг с другом. Основные причины ДТП: превышение скорости, невнимательность водителей и пешеходов.

В 2019 году на подмосковных дорогах погиб 841 человек. По сравнению с показателем 2018 года число погибших сократилось на 11%. В прошлом году с участием детей произошло 258 аварий, в результате погибли девять детей (в 2018 году - 15).