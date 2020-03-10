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Около 1,5 млн женщин воспользовались бесплатным проездом на транспорте Подмосковья 8 марта

Кроме того, в праздничный день женщинам в транспорте подарили 15 тыс. букетов, 10 тыс. шоколадок и открыток

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Порядка 1,5 млн женщин воспользовались возможностью бесплатного проезда на общественном транспорте Московской области в Международный женский день. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В Международный женский день женщины могли воспользоваться правом бесплатного проезда на всех видах общественного транспорта Московской области и Москвы. Соответствующее решение было принято губернатором Московской области Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"1,5 млн женщин воспользовались правом бесплатного проезда 8 марта в общественном транспорте Московской области <...> Самым популярным видом транспорта в этот день стали автобусы, услугами которых воспользовались более 1 млн женщин. Электричками 8 марта воспользовались 440 тыс. женщин", - говорится в сообщении.

Для бесплатного проезда на автобусах женщины просто проходили в салон транспортного средства без оплаты. На железнодорожном транспорте, МЦД, метро и МЦК для женщин были открыты турникеты.

Отмечается, что в акции приняли участие все перевозчики общественного транспорта. На линиях 8 марта работало свыше 7,5 тыс. автобусов и более 490 электричек.

Также в пресс-службе отметили, что в праздничный день женщинам в транспорте подарили 15 тыс. букетов, 10 тыс. шоколадок и открыток.

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