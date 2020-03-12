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Мособлдума поддержала закон о поправках к Конституции РФ

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг одобрили закон о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации.

"Рассмотрев <…> закон о поправке к Конституции РФ, <...> Московская областная дума постановила одобрить [его]", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Он добавил, что голосование за поправки является историческим для государства событием. Поправки нацелены на социальную справедливость, защиту материального благополучия граждан, суверенитет и территориальную целостность страны. "Самое главное, они нацелены на то, чтобы власть была в ответе за достижение результатов", - добавил Брынцалов.

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 заксобраний, президент направит запрос в КС для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. Сделать это смогут совершеннолетние граждане РФ, за исключением признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы.

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РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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