Весенние полевые работы в Подмосковье начались на две недели раньше, чем в прошлом году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Весенние полевые работы начались на территории Московской области на две недели раньше, чем в прошлом году. Большинство муниципальных образований региона включится в посевную кампанию в течение двух-трех недель, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Весенние полевые работы 2020 года в Московской области начались 15 марта, на две недели раньше прошлого года. Старт полевым работам дали земледельцы южного городского округа Серебряные Пруды, подкормили первые 160 га многолетних трав и озимых культур", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Начало ярового сева планируется в Подмосковье во второй декаде апреля. Министр напомнил, что площадь ярового сева в Московской области в 2020 году составит более 220 тыс. га.