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Распространение коронавируса нового типа

В поликлиниках Подмосковья временно отменили диспансеризацию

В Министерстве здравоохранения региона рекомендовали гражданам, у которых есть признаки вирусной инфекции, вызвать врача на дом по телефону 8 (800) 550-50-30 или на портале госуслуг

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Диспансеризация и профосмотры в поликлиниках Подмосковья временно отменили из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"В поликлиниках Подмосковья временно отменены плановая диспансеризация и профосмотры. Это касается как взрослого, так и детского населения. Главная задача - не подвергать дополнительному риску здоровье жителей региона", - сказали в Минздраве.

Там также рекомендовали гражданам, у которых есть признаки вирусной инфекции - кашель, насморк, температура, - вызвать врача на дом, не посещая поликлинику: по телефону 8 (800) 550-50-30 или на портале госуслуг.

"Напоминаем простые, но эффективные правила профилактики вирусных заболеваний, которых должен придерживаться каждый: регулярно мыть руки; минимизировать физический контакт с другими людьми; сократить пребывание в людных местах; проводить регулярную влажную уборку помещений", - сказали в пресс-службе.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования, из них 12 в Подмосковье.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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