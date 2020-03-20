Собственникам ТЦ в Подмосковье рекомендовали приостановить работу кинотеатров

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Московской области рекомендовали собственникам торговых центров в Подмосковье временно приостановить работу кинотеатров из-за рисков распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в обновленном постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на портале правительства Московской области.

Как пояснили в администрации губернатора, ранее на сайте правительства Московской области было опубликовано постановление с допущением технической ошибки, где было написано о рекомендации приостановить работу торговых центров на территории региона. Постановление было аннулировано, выпущена новая редакция.

"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах", - говорится в документе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.